Женский белорусский чемпионат по футболу отложили из-за коронавируса

Фото: Белорусская федерация футбола/vk.com

Тренер «Зенита-2» и бывший футболист петербургского клуба Владислав Радимов был шокирован количеством людей в московском метро после введения пропускной системы из-за коронавируса.

Даже на шашлыках, когда люди вышли, скопление было меньше, чем сегодня в метро. Я шокирован этой ситуацией. Говорят сидеть дома, а потом не пускают в метро людей. Когда увидел это...