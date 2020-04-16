Женский белорусский чемпионат по футболу отложили из-за коронавируса

Ассоциация белорусской федерации футбола отложила начало женского национального чемпионата на неопределённый срок.
Причиной такого решения стал контакт нескольких спортсменок с вероятными носителями инфекции коронавируса, сообщается на официальном сайте ассоциации.
Первый тур женского чемпионата должен был пройти с 16 по 18 апреля.
Матчи мужского чемпионата страны пока продолжают оставаться единственным турниром в Европе, который до сих пор не приостановили из-за угрозы пандемии COVID-19. После четырёх туров лидером таблицы является «Торпедо-БелАЗ», который набрал девять очков (три победы и одно поражение).
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