Футбол

Женский белорусский чемпионат по футболу отложили из-за коронавируса

09:22, 16 апреля 2020
Фото: Белорусская федерация футбола/vk.com

Ассоциация белорусской федерации футбола отложила начало женского национального чемпионата на неопределённый срок.

Причиной такого решения стал контакт нескольких спортсменок с вероятными носителями инфекции коронавируса, сообщается на официальном сайте ассоциации.

Первый тур женского чемпионата должен был пройти с 16 по 18 апреля.

Матчи мужского чемпионата страны пока продолжают оставаться единственным турниром в Европе, который до сих пор не приостановили из-за угрозы пандемии COVID-19. После четырёх туров лидером таблицы является «Торпедо-БелАЗ», который набрал девять очков (три победы и одно поражение).

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