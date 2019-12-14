Женская сборная России по футболу сохранила за собой 24-е место в обновлённом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), имея в активе 1708 очков.
Первое место занимает действующий чемпион мира сборная США (2174 очка). На второй строчке располагается действующий олимпийский чемпион команда Германии (2078). Третье место занимает действующий чемпион Европы сборная Нидерландов (2035).
Мужская сборная России опустилась на одну позицию в ноябрьском рейтинге ФИФА. На данный момент российская команда занимает 38-е место, писал News.ru.
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