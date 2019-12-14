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Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что госкорпорация ВЭБ.РФ не будет вмешиваться в спортивный менеджмент футбольного клуба ЦСКА.

Накануне стало известно, что госкорпорация конвертирует в ценные бумаги долг ЦСКА и получит 75% акций клуба. Сообщается, что председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов надеется найти инвесторов для ЦСКА в течение трёх...