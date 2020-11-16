Женская команда ЦСКА повторно стала чемпионом России

https://static.news.ru/photo/ebfb65bc-283b-11eb-a58b-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЖФК ЦСКА/twitter.com

Женская команда ЦСКА второй раз подряд стала чемпионом России.

«Армейцы» стали недосягаемы для конкурентов по итогам 13-го тура, в котором обыграли пермскую «Звезду-2005» (1:0), а «Рязань-ВДВ» отобрала очки у «Локомотива» (2:2).

Примечательно, что на счету «красно-синих» 10 побед в 13 матчах — три раза команда сыграла вничью. Своё первое чемпионство команда завоевала в 2019 году.

Ранее NEWS.ru писал, что в матче группового этапа Лиги чемпионов российские гандболистки из клуба ЦСКА в гостях проиграли датскому «Оденсе». Игра завершилась со счётом 26:25 в пользу хозяев.

При этом в начале встречи москвички вели по очкам 24:21, а преимущество они потеряли уже в самом конце. В прошлом матче ЦСКА одолел «Оденсе» на своём поле со счётом 27:23.