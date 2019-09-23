https://static.news.ru/photo/fbfc8754-de07-11e9-8117-fa163e074e61_660.jpg Фото: Saeid Zareian/Global Look Press

Женщинам в Иране будет разрешено посещать мужские футбольные матчи начиная с отборочного турнира чемпионата мира в октябре. Об этом сказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, выступая на конференции по женскому футболу в Милане.

Нас заверили, что со следующей международной игры Ирана, которая должна состояться 10 октября, женщинам будет разрешено выходить на футбольные стадионы, — передаёт слова Инфантино CNN.

Запрет на посещение женщинами стадионов в Иране, где играют мужчины, был введён после Исламской революции 1979 года.

В марте 30-летняя иранская болельщица Сахар Ходаяри хотела пройти на стадион «Азади» в Тегеране, однако была арестована. Позднее её отпустили под залог. Спустя полгода она пришла на слушание дела в суде, где ей предъявили обвинения в оскорблении публики, так как она бросила вызов женскому дресс-коду. За появление на стадионе женщине пригрозили шестью месяцами тюрьмы. В начале сентября Ходаяри совершила самоподжог, после чего скончалась в больнице, писал News.ru.