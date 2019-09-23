Женщинам в Иране будет разрешено посещать мужские футбольные матчи начиная с отборочного турнира чемпионата мира в октябре. Об этом сказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, выступая на конференции по женскому футболу в Милане.
Нас заверили, что со следующей международной игры Ирана, которая должна состояться 10 октября, женщинам будет разрешено выходить на футбольные стадионы, — передаёт слова Инфантино CNN.
Запрет на посещение женщинами стадионов в Иране, где играют мужчины, был введён после Исламской революции 1979 года.
В марте 30-летняя иранская болельщица Сахар Ходаяри хотела пройти на стадион «Азади» в Тегеране, однако была арестована. Позднее её отпустили под залог. Спустя полгода она пришла на слушание дела в суде, где ей предъявили обвинения в оскорблении публики, так как она бросила вызов женскому дресс-коду. За появление на стадионе женщине пригрозили шестью месяцами тюрьмы. В начале сентября Ходаяри совершила самоподжог, после чего скончалась в больнице, писал News.ru.