Женщина впервые поработает главным арбитром на матче Лиги чемпионов

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Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» (Турин) и «Динамо» (Киев) обслужит бригада судей во главе с француженкой Стефани Фраппар.

Как передаёт пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), ассистентами Фраппар будут судьи на линии Хишам Закрани и Мехди Рахмуни, резервным рефери станет Карим Абед, за систему VAR будет отвечать Бенуа Мийо. Все члены бригады, кроме главного судьи — мужчины.

Фраппар в 2019 году обслуживала матч за Суперкубок УЕФА между лондонским «Челси» и «Ливерпулем». С сезона 2019/20 она работает в чемпионате Франции. Фраппар станет первым главным арбитром — женщиной в истории мужской Лиги чемпионов.

Как передавал NEWS.ru, матч Лиги чемпионов между «Локомотивом» (Москва) и «Ред Булл Зальцбург» может пропустить польский полузащитник российского клуба Гжегож Крыховяк. У игрока подозревают коронавирусную инфекцию.