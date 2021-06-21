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Жена владельца «Спартака» отреагировала на слухи о работе в эскорте

12:57, 21 июня 2021
Зарема Салихова, Ксения Собчак Зарема Салихова, Ксения Собчак Фото: Кадр из видео/Осторожно: Собчак/youtube.com

Зарема Салихова, гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на слухи о работе в эскорте. Её слова приводит YouTube-канал «Осторожно, Собчак».

Это бред. У нас каждую красивую женщину связывают с чем-то таким. Обратите внимание на мой характер, разве я могу под кого-то подстраиваться? Не знаю, кто распустил слухи, — сказала Салихова.

Зарема Салихова вошла в совет директоров футбольного клуба «Спартак» в январе 2021 года, а уже в мае этого года вышла из него.

Ранее сообщалось, что телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слова Заремы Салиховой, супруги президента футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна, которая раньше входила в состав совета директоров команды, об отношении к телеканалу «Матч ТВ».

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