Жена владельца «Спартака» отреагировала на слухи о работе в эскорте

https://static.news.ru/photo/5ea0ee8a-d277-11eb-8c9e-96000091f725_660.jpg Зарема Салихова, Ксения Собчак Фото: Кадр из видео/Осторожно: Собчак/youtube.com

Зарема Салихова, гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на слухи о работе в эскорте. Её слова приводит YouTube-канал «Осторожно, Собчак».

Это бред. У нас каждую красивую женщину связывают с чем-то таким. Обратите внимание на мой характер, разве я могу под кого-то подстраиваться? Не знаю, кто распустил слухи, — сказала Салихова.

Зарема Салихова вошла в совет директоров футбольного клуба «Спартак» в январе 2021 года, а уже в мае этого года вышла из него.

Ранее сообщалось, что телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слова Заремы Салиховой, супруги президента футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна, которая раньше входила в состав совета директоров команды, об отношении к телеканалу «Матч ТВ».