Жена владельца «Спартака» оценила отказ Медведева поздравлять клуб
Зарема Салихова: в той галактике свой юмор и своё летоисчисление
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
12:14, 19 апреля 2022
Александр МедведевФото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Зарема Салихова, жена владельца «Спартака», отреагировала на отказ генерального директора «Зенита» Александра Медведева поздравлять клуб с юбилеем. По словам Салиховой, у сине-бело-голубых своё летоисчисление, сообщает «Чемпионат». Ранее Медведев заявил, что поздравлять «Спартак» преждевременно, так как в московском клубе никак не могут согласовать дату своего столетия.
В той галактике свой юмор и своё летоисчисление. А потому не удивлюсь, если они создание «Мурзинки» (футбольный клуб из Петербурга. — NEWS.ru) приурочат к сотворению мира, — сказала Салихова.
18 апреля «Спартаку» исполнилось 100 лет. Команда является 12-кратным чемпионом СССР и 10-кратным чемпионом России.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал столетие «Спартака» ненастоящим. Он отметил, что официальной датой создания клуба и общества «Спартак» является 1935 год.