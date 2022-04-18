Жена владельца «Спартака» оценила отказ Медведева поздравлять клуб

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» выразил соболезнования в связи со смертью новорождённого сына Криштиану Роналду. В заявлении, опубликованном на сайте клуба, говорится, что боль нападающего команды является их болью тоже.

Твоя боль — наша боль, Криштиану. Желаем сил и любви тебе и твоей семье в это время, — говорится в сообщении. О смерти новорождённого сына спортсмена стало известно 18 апреля....