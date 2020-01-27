https://static.news.ru/photo/f0f903ba-4107-11ea-8821-fa163e074e61_660.jpg Алана и Павел мамаевы Фото: alana_mamaeva/instagram.com

Супруга полузащитника футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева опубликовала откровенный пост в Instagram, в котором призналась, что один близкий человек хочет помешать её семейному счастью.

Что делать, если отец мужа тебя люто ненавидит и делает всё, чтобы вы развелись? — обратилась Алана Мамаева к своим подписчикам.

По словам девушки, сейчас у неё с мужем прекрасные отношения, несмотря на недовольство родственника.

Ранее футболист Александр Кокорин отреагировал на публикацию жены Павла Мамаева Аланы, которая была посвящена возвращению её супруга из колонии домой, писал NEWS.ru.

Мамаев в сентябре 2019 года условно-досрочно освободился из колонии. Его и выступавшего за «Зенит» нападающего Александра Кокорина осудили в мае 2019 года по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).