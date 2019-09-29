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В Мадриде ограбили дом игрока «Реала» Каземиро, пока сам футболист выступал за клуб в седьмом туре чемпионата Испании.

Во время ограбления в здании находились супруга и дочь спортсмена. В результате происшествия никто не пострадал. О том, какой ущерб причинили злоумышленники, пока не сообщается. Каземиро не первый игрок «Реала»,...