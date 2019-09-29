Болельщики футбольного клуба «Ростова» поддержали подписание контракта с футболистом Павлом Мамаевым аплодисментами. Видео из Ростова-на-Дону опубликовала супруга спортсмена Алана в Instagram.
Гости матча чемпионата России «Динамо» — «Ростов» одобрительно скандировали имя игрока после объявления о его присоединении к клубу.
Ранее News.ru писал, что «Ростов» заключил контракт с бывшим полузащитником «Краснодара». Об этом объявил диктор в конце матча с «Динамо». Мамаев будет выступать под номером 10.