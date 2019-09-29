Павел Мамаев Павел Мамаев Фото: alana_mamaeva/instagram.com

Болельщики футбольного клуба «Ростова» поддержали подписание контракта с футболистом Павлом Мамаевым аплодисментами. Видео из Ростова-на-Дону опубликовала супруга спортсмена Алана в Instagram.

Гости матча чемпионата России «Динамо» — «Ростов» одобрительно скандировали имя игрока после объявления о его присоединении к клубу.

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Ростов

Публикация от Аlana (@alana_mamaeva)

Ранее News.ru писал, что «Ростов» заключил контракт с бывшим полузащитником «Краснодара». Об этом объявил диктор в конце матча с «Динамо». Мамаев будет выступать под номером 10.

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