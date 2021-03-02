Жена Мамаева показала разлучницу с мужем во всей красе

https://static.news.ru/photo/c98c3c9a-7b79-11eb-bdb3-96000091f725_660.jpg Алана Мамаева Фото: alana_mamaeva/instagram.com

Известный российский футболист Павел Мамаев попался на измене своей супруге, бывшей модели Алане Мамаевой. Девушка уличила мужа в неверности и показала конкурентку в своём микроблоге.

В сторис девушка опубликовала фото испанского удостоверения личности некоей 29-летней Ирен и её номер телефона. Жена Мамаева отметила, что супруг изменил ей прямо во время сборов в Испании и также поведала, что данные разлучницы, и тем более такие важные, ей передали некоторые источники, называть которые Алана отказалась.

Мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает. У меня всё. Спасибо за сборы ФК «Ростов», — написала девушка в своём Instagram-аккаунте.

Ещё в 2018 году Алана рассказывала о похождениях своего мужа. Тем не менее пара приняла решение сохранить семью ради своих детей.

Ранее NEWS.ru писал, что жительница Самары решила развестись с супругом по весьма нетривиальной причине. Она выяснила, что муж регулярно изменял ей. Но не с другой женщиной и даже не с мужчиной, а с их собакой.