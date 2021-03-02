Жена Мамаева показала разлучницу с мужем во всей красе

Известный российский футболист Павел Мамаев попался на измене своей супруге, бывшей модели Алане Мамаевой. Девушка уличила мужа в неверности и показала конкурентку в своём микроблоге.
В сторис девушка опубликовала фото испанского удостоверения личности некоей 29-летней Ирен и её номер телефона. Жена Мамаева отметила, что супруг изменил ей прямо во время сборов в Испании и также поведала, что данные разлучницы, и тем более такие важные, ей передали некоторые источники, называть которые Алана отказалась.
Мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает. У меня всё. Спасибо за сборы ФК «Ростов», — написала девушка в своём Instagram-аккаунте.
Ещё в 2018 году Алана рассказывала о похождениях своего мужа. Тем не менее пара приняла решение сохранить семью ради своих детей.
Ранее NEWS.ru писал, что жительница Самары решила развестись с супругом по весьма нетривиальной причине. Она выяснила, что муж регулярно изменял ей. Но не с другой женщиной и даже не с мужчиной, а с их собакой.