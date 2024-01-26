Жена Карпина уехала в Эстонию: почему она не хочет жить в России

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Дарья и Валерий Карпины

24 января в СМИ появилась информация о том, что Дарья Карпина — жена главного тренера ФК «Ростов» и сборной России по футболу Валерия Карпина — переедет с детьми в Эстонию. Что именно сказала Дарья, каковы причины отъезда, как они познакомились — в материале NEWS.ru.

Что сказала Дарья Карпина

Отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях, жена главного тренера «Ростова» и сборной России Дарья Карпина рассказала, что вернулась обратно в Эстонию. Пока временно, а летом вернется насовсем. В России они жили в связи с работой мужа в Ростове-на-Дону, но пришло время возвращаться в Прибалтику, чтобы готовить старшую дочь к школе. Валерий Карпин, по словам Дарьи, останется работать в «Ростове».

В интервью Sport24 она рассказала, что решение о переезде совместное и что оно не означает, что Карпин покинет «Ростов» по окончании контракта (через полгода) и тоже уедет в Эстонию жить.

«Будем приезжать к папе с девочками, как мы делаем сейчас. Мы и сейчас не чаще видимся с его разъездами с „Ростовом“ и матчами сборной. В сентябре, октябре и ноябре Валерий Георгиевич по 20 дней отсутствовал», — подсчитала Карпина.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Дарья и Валерий Карпины

Что не понравилось российским болельщикам

Дарья недоумевает, почему информация о «переезде» в Эстонию вызвала ажиотаж сейчас, ведь для публики никогда не было секретом, что и Дарья, и Валерий родились в Нарве, там живут все их близкие.

Тем не менее в комментариях в соцсетях можно было встретить недовольных этим «переездом». Их аргументы: некрасиво, что семья главного тренера сборной России живет за границей. Тем более в «недружественной» стране. Особенно некрасив отъезд в такое «сложное для страны время».

Но большинство отзывов положительные. Многим подписчикам непонятно, как возвращение семьи на родину может стать проблемой и какое это отношение имеет к работе самого Валерия Карпина в «Ростове» и сборной России.

К тому же раньше Дарья Карпина отзывалась о жизни в Ростове и в России только положительно. Никаких перемен в этом отношении не было ни до, ни после начала СВО, ни даже минувшим летом, когда в городе на Дону происходили события, связанные с маршем Евгения Пригожина.

Как познакомились Дарья и Валерий

Историю своего знакомства Карпины неоднократно описывали в различных интервью. Валерий на 21 год старше Дарьи (в девичестве — Гордеевой), он с ее мамой учился в одной школе и был всегда близко знаком с ее семьей. Валерий знает Дарью с самого момента ее рождения. До 25 лет Дарья называла будущего мужа дядей Валерой, и это продолжалось до тех пор, пока Карпин не проявил к ней личного интереса.

«Даша в это время была солисткой в довольно популярной в Эстонии группе Be Free. Мы часто пересекались на мероприятиях, могли вместе пойти в ресторан или клуб. Но все равно в это время она для меня оставалась дочкой Влады, и было сложно и страшно перейти эту черту», — рассказывал Карпин.

В 2017 году Валерий и Дарья поженились, у них родилось двое детей — дочери Дарья и Александра. В Нарве, где оба родились, живут их родители и близкие. И Валерий, и Дарья являются гражданами Эстонии, у Валерия также есть российское и испанское гражданство.

За какие клубы выступал Карпин, как играл в сборной

Валерий Карпин, будучи футболистом, выступал за московский «Спартак», а также испанские «Сельту», «Реал Сосьедад» и «Валенсию». За сборную России выступал с 1992 по 2003 год, провел 72 матча и забил 17 мячей. Самые памятные из них — победный в ворота Франции на «Стад де Франс» в 1999-м (3:2) и спустя несколько месяцев — мяч в ворота сборной Украины в «Лужниках». В той встрече подопечным Олега Романцева нужна была победа для выхода на Евро-2000, но ошибка Александра Филимонова после крученого удара Андрея Шевченко на 88-й минуте оставила сборную России за бортом турнира.

Карпин считался одним из самых успешных российских футболистов своего поколения, наряду с Александром Мостовым они были лидерами очень сильной на рубеже веков «Сельты».

В качестве тренера Карпин известен по работе в «Спартаке», с которым дважды брал серебряные медали РПЛ, а также по работе в «Мальорке», «Ростове», армавирском «Торпедо» и сборной России. С национальной командой Карпин занял второе место в отборочной группе ЧМ-2022, но команда не смогла сыграть в стыковых матчах с поляками из-за санкций УЕФА.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Валерий Карпин

Что Карпин говорит о России и российском футболе

Среди самых резонансных высказываний Карпина — призывы к российским футболистам уезжать из страны, если есть возможность. Он говорил это со спортивной точки зрения, ставя в пример прогрессирующих в Европе Александра Головина и Алексея Миранчука, но его слова вызвали острую реакцию в российском неспортивном обществе. В частности, со стороны депутатов.

Своим мнением о словах Валерия Карпина с NEWS.ru поделился экс-наставник «Томи» и сборной Камеруна заслуженный тренер России Валерий Непомнящий.

«Я не в восторге, когда наши молодые игроки уезжают на Запад. Учитывая сегодняшнюю изоляцию нашего футбола, если мы еще теряем качественных игроков, наш чемпионат беднеет. Качество легионеров тоже поменялось не в лучшую сторону. Советуя нашим игрокам уезжать, мы наказываем сами себя», — сказал Непомнящий.

Тренер добавил, что с профессиональной точки зрения он с Карпиным согласен, так как уровень и мотивация в европейских чемпионатах выше, чем в российском. И из-за этого возникает конфликт интересов: с одной стороны, для зрителя лучше, чтобы лучшие российские игроки оставались, с другой — для самих игроков отъезд может быть полезен.

Также Непомнящий отреагировал на критику Карпина со стороны депутата Романа Терюшкова, который заявил, что Карпин разваливает сборную России и совершает «вражеские действия».

«Не обращайте внимания на депутата, я вас прошу», — заявил Непомнящий.

О политике Карпин никогда не говорил, об СВО — тоже. В отличие от бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова, Карпин не называл эту должность государственной, считая ее чисто спортивной. Единственное высказывание Карпина, в котором есть аббревиатура СВО, звучит так:

«А если завтра СВО закончится? Тогда нас допустят. Вы на это надежд не питаете? А я питаю».

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