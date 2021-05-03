Жена Федуна и сын владельца ЛУКОЙЛа вошли в совет директоров «Спартака»

В состав совета директоров ФК «Спартак-Москва» вошли жена председателя совета директоров клуба Леонида Федуна Зарема Салихова, а также сын владельца ЛУКОЙЛа (генерального спонсора клуба) Юсуф Алекперов. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
В совете директоров футбольного клуба «Спартак-Москва» произошли изменения. Решением общего собрания акционеров в состав совета включены Зарема Салихова и Юсуф Алекперов, а Сергей Михайлов покинул орган управления клубом, — говорится в сообщении «Спартака».
Уточняется, что Салихова возглавила также комитет по аудиту и вознаграждениям ФК «Спартак-Москва».
Ранее Леонид Федун сообщил, что на территории стадиона к 100-летию клуба «Спартак» появится Аллея славы. Команда переехала на домашнюю арену в 2014 году. 45-тысячный стадион принимал игры Кубка конфедераций 2017 года и встречи чемпионата мира — 2018.
Московский коллектив будет отмечать 100-летие существования клуба в 2022 году. На данный момент «Спартак» является самой титулованной командой страны (12 побед в чемпионате СССР, 10 — в чемпионате России). Более того, «красно-белые» являются 10-кратными обладателями Кубка СССР, трёхкратными — России и победителями Суперкубка России.
После 27 туров Российской премьер-лиги клуб Федуна занимает третье место с 50 очками и продолжает бороться за место в Лиге чемпионов.
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