Жемалетдинов отреагировал на угрозу футболиста Бека-Бека покончить с собой Футболист Жемалетдинов: раньше у Бека-Бека не было суицидальных мыслей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексис Бека-Бека (справа)

Раньше у спортсмена Алексиса Бека-Бека не было суицидальный мыслей, рассказал NEWS.ru футболист, полузащитник ФК «Локомотив» Рифат Жемалетдинов. По его словам, экс-участник команды хорошо общался со всеми футболистами и был в порядке. Жемалетдинов уверяет, что Алексис Бека-Бека ранее никогда не угрожал покончить с собой.

Алексис хороший, нормальный парень, когда мы вместе играли в составе «Локомотива», то хорошо общались, раньше суицидальных мыслей у него по крайней мере не было, и подобных историй тоже. Новость о том, что пытается покончить с собой только сейчас от вас узнал, — рассказал Жемалетдинов.

Ранее стало известно, что бывший участник московского футбольного клуба «Локомотива» Алексис Бека-Бека угрожает покончить с собой. Сейчас 22-летний спортсмен находится на мосту во Франции. Полицейские ведут переговоры с футболистом, а операцией по его спасению руководят военные.

До этого игрок пережил романтическим разочарование. Футбольный клуб «Ницца», с которым сейчас сотрудничает спортсмен, отменил назначенную на 29 сентября пресс-конференцию. Всех прибывших журналистов попросили покинуть здание конференц-зала. Бека‑Бека в 2021–2022 годах выступал за московский «Локомотив».