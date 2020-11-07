Глушаков помог «Химкам» победить «Рубин»

https://static.news.ru/photo/32499804-21cf-11eb-8666-fa163e074e61_660.jpg Денис Глушаков Фото: ФК «Химки»/vk.com

Полузащитник Денис Глушаков забил дебютный мяч за подмосковные «Химки». Он помог своей команде одержать домашнюю победу в матче 14-го тура РПЛ против казанского «Рубина» со счётом 2:0.

После игры главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал ход встречи. Отдельно он высказался о Глушакове, заявив, что футболист пока далёк от оптимальной формы.

Я знаю его возможности и жду от него большего. Ему непросто играть после длительной паузы, — пояснил Черевченко на пресс-конференции.

Денис Глушаков с 2013 по 2019 год выступал за «Спартак», в составе которого стал чемпионом России. Однако затем он оказался в центре громкой ситуации вокруг главного тренера Массимо Карреры и позже покинул команду, передаёт РИА Новости.

Его следующим местом работы стал «Ахмат», за который он выступал в течение года. Уйдя из грозненского клуба, Глушаков более двух месяцев не мог найти себе команду и в итоге присоединился к «Химкам».

В матче с «Рубином» первый и победный мяч в ворота казанцев отправил Резиуан Мирзов, арендованный «Химками» у «Спартака». Благодаря этому успеху подмосковная команда набрала 12 очков и остаётся на 14-м месте в турнирной таблице.

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