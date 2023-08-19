«Жду интересную игру»: Дмитрий Булыкин о матче «Спартак» — «Зенит» Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ «Спартак» — «Зенит»

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Дмитрий Булыкин

Матч «Спартак» — «Зенит», который пройдет 20 августа в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), будет результативным. Такое мнение NEWS.ru высказал бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин, известный по выступлениям за «Локомотив», «Динамо», «Аякс» и «Байер».

Я жду интересную игру. Во-первых, дерби двух столиц, во-вторых, «Зенит» является очень серьезным раздражителем для всех, потому что он чемпион, и «Спартак» захочет его обыграть. Я думаю, будет голевая игра и все должны получить удовольствие. Шансы — 50 на 50. «Спартак» играет дома, при своих болельщиках, и все у них хорошо, а «Зенит» плохо начал, но в то же время они — чемпионы и всегда могут хорошо выступить, учитывая хороший состав, — сказал Булыкин.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что ожидает «много голов» от этой игры. Он предсказал, что матч может закончиться со счетом 4:3, но при этом не назвал победителя.

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий также поделился ожиданиями от игры: он выразил уверенность, что матч «Спартак» — «Зенит» будет захватывающим, а шансы команд на победу — 50 на 50.

Встреча пройдет 20 августа на «Открытие Банк Арене» в Москве и начнется в 19:30.