Матч «Спартак» — «Зенит», который пройдет 20 августа в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), будет результативным. Такое мнение NEWS.ru высказал бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин, известный по выступлениям за «Локомотив», «Динамо», «Аякс» и «Байер».
Я жду интересную игру. Во-первых, дерби двух столиц, во-вторых, «Зенит» является очень серьезным раздражителем для всех, потому что он чемпион, и «Спартак» захочет его обыграть. Я думаю, будет голевая игра и все должны получить удовольствие. Шансы — 50 на 50. «Спартак» играет дома, при своих болельщиках, и все у них хорошо, а «Зенит» плохо начал, но в то же время они — чемпионы и всегда могут хорошо выступить, учитывая хороший состав, — сказал Булыкин.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что ожидает «много голов» от этой игры. Он предсказал, что матч может закончиться со счетом 4:3, но при этом не назвал победителя.
Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий также поделился ожиданиями от игры: он выразил уверенность, что матч «Спартак» — «Зенит» будет захватывающим, а шансы команд на победу — 50 на 50.
Встреча пройдет 20 августа на «Открытие Банк Арене» в Москве и начнется в 19:30.