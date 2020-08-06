Жано Ананидзе вошёл в состав «Ротора»

https://static.news.ru/photo/50a5f70e-d7e5-11ea-a7cc-fa163e074e61_660.jpg Жано Ананидзе Фото: rotor-vlg.com

Бывший полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе перешёл в «Ротор». 27-летний футболист присоединился к волгоградскому клубу на правах свободного агента.

Решение принял не сразу: думал, размышлял. У меня были ещё другие варианты продолжения карьеры — из Грузии и Турции. Но только «Ротор» сделал официальное предложение и я решил вернуться в Россию, — цитирует пресс-служба «Ротора» Ананидзе.

Футболист оценил свою спортивную форму на 30% от оптимальной, сказав, что ему нужны две-три недели, чтобы дойти до нужной кондиции.

Как писал NEWS.ru, в январе Ананидзе подписал контракт с кипрским футбольным клубом «Анортосис». Соглашение с футболистом было рассчитано до конца текущего сезона. Ананидзе с 2009 года был игроком московского «Спартака». Он стал самым молодым автором гола в истории команды, забив мяч в 16 лет.