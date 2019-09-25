Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) вырвал победу у красноярского «Енисея» в матче 1/16 финала Кубка России со счётом 2:1.
На 14-й минуте счёт встречи открыл полузащитник «Енисея» Константин Савичев. Однако на 58-й минуте Алексей Сутормин сравнивает счёт, реализовав пенальти за игру рукой соперника. Спустя пять минут хавбек «сине-бело-голубых» Роберт Мак устанавливает окончательный счёт (2:1).
В 1/8 финала подопечные Сергея Семака встретятся с «Томью», которая разгромила «Тамбов» со счётом 4:0.
Ранее московское «Динамо» вылетелоиз Кубка страны, уступив «Лучу-Энергии» из Владивостока, писал News.ru.