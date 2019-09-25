Фото: фк-енисей.рф

Футбольный клуб «Томь» разгромил «Тамбов» в матче 1/16 финала Кубка России со счётом 4:0. Таким образом, «Тамбов» стал вторым клубом Российской премьер-лиги (РПЛ), который вылетел с турнира на этой стадии.

Счёт встречи открыл нападающий Ислам Тлупов на 28-й минуте, на 36-й отрыв увеличил полузащитник Денис Талалай (2:0). Дмитрий Сасин, забив на 63-й минуте, сделал счёт 3:0. Окончательную точку в матче...