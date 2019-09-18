https://static.news.ru/photo/325bae8c-da03-11e9-8776-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-zenit.ru/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) выразил соболезнования родным и близким Фернандо Риксена, скончавшегося 18 сентября на 44-м году жизни.

«Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых, — говорится в сообщении клуба.

Сегодня утром не стало Фернандо Риксена.



«Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых. pic.twitter.com/MyFoI6CbEF — ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 18, 2019

Риксен выступал за шотландский «Рейнджерс» в период с 2000 по 2006 год. За «Зенит» футболист играл с 2006 по 2009 год.

В 2013-м у Риксена было диагностировано неизлечимое заболевание центральной нервной системы — латеральный амиотрофический склероз. Эта болезнь приводит к потере мышечной памяти и параличу.

Летом 2019 года супруга спортсмена Вероника рассказала, что Фернандо практически не спит по ночам, так как боится умереть, писал News.ru.