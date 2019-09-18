Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) выразил соболезнования родным и близким Фернандо Риксена, скончавшегося 18 сентября на 44-м году жизни.
«Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых, — говорится в сообщении клуба.
Сегодня утром не стало Фернандо Риксена.— ФК «Зенит» (@zenit_spb)
«Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых.
pic.twitter.com/MyFoI6CbEF September 18, 2019
Риксен выступал за шотландский «Рейнджерс» в период с 2000 по 2006 год. За «Зенит» футболист играл с 2006 по 2009 год.
В 2013-м у Риксена было диагностировано неизлечимое заболевание центральной нервной системы — латеральный амиотрофический склероз. Эта болезнь приводит к потере мышечной памяти и параличу.
Летом 2019 года супруга спортсмена Вероника рассказала, что Фернандо практически не спит по ночам, так как боится умереть, писал News.ru.