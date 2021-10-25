Футбольный клуб «Зенит» выпустил в продажу футболки «7:1» после победы над «Спартаком» в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 7:1. Эта информация появилась на официальном сайте интернет-магазина питерского клуба.

24 октября на «Газпром Арене» состоялся матч «Зенит» — «Спартак», который завершился разгромным поражением для москвичей. На следующий день на сайте питерского клуба появилась информация о выходе в продажу футболок с надписью «7:1». Приобрести футболку можно за 1400 рублей.

После 12 туров «Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в запасе.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Спартак» потерпел крупнейшее поражение в чемпионатах России, проиграв в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 7:1. Болельщики «Спартака» были жёстко избиты правоохранительными органами в перерыве матча. После столкновения пять болельщиков «Спартака» было задержано. Игра проходила в Санкт-Петербурге.