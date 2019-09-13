https://static.news.ru/photo/1839906c-d659-11e9-ab26-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Зенит»/vk.com

Девятый тур чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) стартовал поединком в Санкт-Петербурге, где местный «Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом» — 3:1 (1:0).

Счёт на пятой минуте встречи открыл форвард хозяев Артём Дзюба, головой переправивший мяч в ворота после навеса Дугласа Сантоса со штрафного. На 22-й минуте удвоить преимущество «сине-бело-голубых» мог Сердар Азмун, однако иранский нападающий не смог реализовать пенальти: удар отразил голкипер туляков Михаил Левашов.

На 56-й минуте капитан «Арсенала» Кантемир Берхамов обводящим ударом со штрафного сравнял счёт. Но действующий чемпион страны всё же сумел вырвать победу. На 66-й минуте Себастьян Дриусси реализовал 11-метровый, назначенный за фол против Игоря Смольникова. А вышедший на замену Олег Шатов поставил победную точку, забив третий мяч на 88-й минуте.

В составе «Зенита» дебютировал Вячеслав Караваев, вышедший на замену вместо Юрия Жиркова на первой на первой добавленной к основному времени матча минуте.

После этой победы у команды Сергея Семака стало 20 очков в девяти проведённых матчах, и «Зенит» вышел в единоличные лидеры турнира.

В субботу, 14 сентября, девятый тур РПЛ продолжится матчами «Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) и «Сочи» — «Локомотив» (Москва).

Российский футбольный союз ответил на критику руководства «Локомотива», недовольного календарём чемпионата РПЛ, писал ранее News.ru.