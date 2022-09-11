«Зенит» установил личный рекорд в РПЛ, отгрузив восемь мячей «Оренбургу»

Фото: pic1.fc-zenit.ru

Петербургский «Зенит» разгромил «Оренбург» на своем поле в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счетом 8:0.

Хет-трик оформил признанный лучшим игроком матча Вендел (4-я, 42-я и 68-я минуты), затем дубль сделал Малком (28, 59), Иван Сергеев (15) и Далер Кузяев (18) забили по одному мячу. Защитник «Оренбурга» Александр Павловец отличился автоголом на 51-й минуте.

«Зенит» набрал 23 очка и по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Он одержал крупнейшую в истории клуба победу в чемпионатах России и СССР. В 2008 году команда обыграла клуб «Луч-Энергия» со счетом 8:1.

В следующем туре 17 сентября «Зенит» сыграет с московским «Динамо».

Ранее стало известно, что московский футбольный клуб ЦСКА разгромил «Краснодар» в матче девятого тура Российской премьер-лиги со счетом 4:1. Три мяча армейцы забили с пенальти. ЦСКА набрал 20 баллов в турнирной таблице.