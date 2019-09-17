https://static.news.ru/photo/9242d0c2-d923-11e9-b0db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Футбольный клуб «Зенит» подал заявление о дозаявке Александра Кокорина для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

В установленный срок заявление было подано в РФС, — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что вышедший на свободу по условно-досрочному освобождению Александр Кокорин подписал новый контракт с футбольным клубом «Зенит» (Санкт-Петербург). Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин 17 сентября покинули место лишения свободы по условно-досрочному освобождению. Вместе с ними колонию покинул брат Кокорина — Кирилл. Все они отбывали наказание в колонии на территории Белгородской области, писал News.ru.