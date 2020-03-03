https://static.news.ru/photo/91c0a904-5d2f-11ea-a459-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб усилит меры безопасности на стадионе из-за ситуации, которая произошла на матче с московским «Локомотивом».

Естественно, теперь у гостевой трибуны будут усилены меры безопасности, чтобы исключить такие инциденты и чтобы никто не мог пробраться туда с целью провокации, — цитирует Медведева ТАСС.

Медведев подчеркнул, что главный виновник происшествия — это болельщик, который уже ранее попадал под запрет посещения матчей, однако он никак не связан с фанатским движением «Зенита».

Также Медведев отметил, что болельщики «Локомотива» очень организованно сдали нарушителя органам правопорядка. На данный момент он задержан, дело будет рассмотрено в суде, где определится степень наказания.

В ходе матча на «Газпром Арене» один из фанатов «Зенита» проник на гостевой сектор, чтобы отобрать у болельщиков «Локомотива» флаг. Произошла стычка. Пресс-служба «железнодорожников» позже указала, что фанат был в нетрезвом состоянии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что петербургский футбольный клуб «Зенит» и московский «Локомотив» не смогли забить друг другу мячи в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин был удалён со скамейки запасных за споры с арбитром на 24-й минуте матча. В конце матча травму колена получил защитник москвичей Ведран Чорлука и был заменён.