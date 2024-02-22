«Зенит» убрал из заявки на сезон в РПЛ бразильца Фернандеса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марио Фернандес

Петербургский футбольный клуб «Зенит» отозвал бразильца Марио Фернандеса из заявки на оставшуюся часть сезона в Российской премьер-лиге, сообщается на официальном сайте лиги. В текущем сезоне защитник провел на поле десять матчей, однако отметиться результативными действиями ему не удалось.

Ранее стало известно, что осужденный в Нидерландах футболист московского «Спартака» Квинси Промес объявлен в международный розыск. Нидерланды пока не смогли добиться его экстрадиции, поскольку в этом вопросе зависят от других государств.

Между тем главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль и спортивный директор клуба Томаш Амарал поссорились из-за возможного трансфера в команду. Как сообщалось, Амарал хочет подписать в «Спартак» опорного полузащитника, но Абаскаль с этим решением не согласен. Наставник считает, что хавбеку при нынешней схеме нет места в команде, спортивный директор пытается его переубедить.

22 февраля стало известно о смерти португальского футболиста, бывшего главного тренера московского клуба ЦСКА Артура Жорже. Он также был самым титулованным тренером в истории португальского ФК «Порту». Жорже скончался после длительной борьбы с тяжелой болезнью на 79-м году жизни.