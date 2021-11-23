«Зенит» сыграл вничью с «Мальмё» и вышел в стыковые матчи Лиги Европы

Санкт-петербургский «Зенит» в гостях сыграл вничью со шведским «Мальмё» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Подопечные Сергея Семака гарантировали себе третье место в квартете и квалифицировались в стыковые матчи второго самого престижного еврокубкового турнира — Лиги Европы.

Встреча на стадионе «Эледа» завершилась со счётом 1:1. На 28-й минуте счёт открыл левый фланговый защитник «Мальмё» Сёрен Рикс. Ответный мяч на 92-й минуте забил центральный защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, реализовавший 11-метровый удар за фол на Артёме Дзюбе. Примечательно, что на 53-й минуте санкт-петербуржцы также получили возможность исполнить пенальти, но сам Дзюба не сумел переиграть голкипера хозяев Йохана Далина.

При этом встречу «Зенит» завершал в меньшинстве. На 86-й минуте вторую жёлтую карточку получил центральный защитник Дмитрий Чистяков.

«Зенит» набрал четыре очка после пяти туров и стал недосягаем для «Мальмё», гарантировав себе третье место в группе. В активе шведского коллектива значится один балл.

Ранее российский футболист Александр Васютин, который является вратарём «Зенита», но выступает за шведский «Юргорден» на правах аренды, сообщил, что цены на продукты в Скандинавских странах его просто шокировали. Сначала он побывал в Финляндии и назвал стоимость местных продуктов невообразимой, а потом оказался в Норвегии — и там его ждал ещё больший шок.