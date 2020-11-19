«Зенит» сыграет в Риме с «Лацио» при пустых трибунах

https://static.news.ru/photo/f5facf80-2a6b-11eb-8d51-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между римским «Лацио» и петербургским «Зенитом» пройдёт без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

В связи с чрезвычайно сложной эпидемиологической обстановкой в Италии местными властями принято решение о проведении всех футбольных матчей без зрителей. Гостевая квота не выделяется, болельщики сине-бело-голубых на арену допущены не будут, — говорится в сообщении.

Именно против «Лацио» подопечные Сергея Семака набрали пока единственное очко в нынешнем розыгрыше турнира. На своём поле они сыграли с римлянами вничью — 1:1.

После трёх игр питерцы идут на последнем месте в квартете F. Лидирует в группе дортмундская «Боруссия», набравшая 6 очков. У идущего вторым «Лацио» в активе 5 баллов, находящийся на третьем месте «Брюгге» заработал 4 очка.

Матч между «Лацио» и «Зенитом» состоится 24 ноября в Риме на стадионе «Олимпико». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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