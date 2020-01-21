Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) объявил о создании женской командой, главным тренером назначена Ольга Порядина.
В настоящее время команда проводит комплектацию состава, которая она уже заявлена для участия в чемпионате и Кубке России (среди женщин) в сезоне 2020 года, сообщает пресс-служба «Зенита».
Официально: Ольга Сергеевна Порядина — первый в истории главный тренер женской футбольной команды «Зенит»!— ФК «Зенит» (@zenit_spb)
pic.twitter.com/91mjGLhGrm January 21, 2020
Порядина на клубном уровне выступала за воронежскую «Энергию», «Кубаночку», «Ладу», «Россиянку» и «Мордовочку».
Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин проведёт остаток текущего сезона Российской премьер-лиги в «Сочи», писал NEWS.ru.
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