«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 19-го тура РПЛ

https://static.news.ru/photo/37cf23d8-3fd0-11eb-87b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Зенит»/vk.com

Петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1.

Беспроигрышная серия «Зенита» достигла семи встреч. Обе команды ушли на перерыв, забив друг другу по разу. Так, на восьмой минуте «Зенит» вышел вперёд благодаря стараниям Сердара Азмуна. На 22-й минуте Деян Ловрен отправил мяч в собственные ворота, что и сравняло счёт.

«Зенит» вновь вышел вперёд под конец матча. На 73-й минуте отличился Ярослав Ракицкий. После этого, на 93-й минуте, гол забил Артём Дзюба.

«Зенит» набрал 41 очко и отправился на зимний перерыв на первом месте турнирной таблицы. «Спартак» идёт вторым, команды разделяют шесть очков.

Ранее NEWS.ru писал, что в начале матча 19-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» произошла драка болельщиков. Лига считает подобные эпизоды недопустимыми.

РПЛ намерена запросить у организатора матча все необходимые разъяснения. В частности, представители лиги обеспокоены тем фактом, что болельщики находились за пределами заранее оговорённых зон расположения.