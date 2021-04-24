«Зенит» разгромил «Ротор» в матче Российской премьер-лиги

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Владелец «Челси» Роман Абрамович отказался от участия в футбольной Суперлиге после указаний из Кремля. Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.

По информации издания, Абрамович получил сигнал от российских властей, что участие «Челси» в Суперлиге противоречит интересам «Газпрома», который является спонсором Лиги чемпионов. После этого владелец лондонского клуба решил отказаться от...