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Футбол

«Зенит» разгромил «Ротор» в матче Российской премьер-лиги

20:26, 24 апреля 2021
Фото: vk.com/zenit

«Зенит» из Санкт-Петербурга в домашнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги победил волгоградский «Ротор» со счётом 6:0. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

В составе «сине-бело-голубых» мячи забили Малком, Андрей Мостовой, Артём Дзюба, Александр Ерохин и Алексей Сутормин. Автоголом отличился защитник «Ротора» Соломон Кверквелия.

«Зенит» с 58 очками занимает первое место в турнирной таблице. 2 мая он встретится с «Локомотивом». Если клуб из Северной столицы победит, он может досрочно стать чемпионом России.

 
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