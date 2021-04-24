«Зенит» разгромил «Ротор» в матче Российской премьер-лиги

«Зенит» из Санкт-Петербурга в домашнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги победил волгоградский «Ротор» со счётом 6:0. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
В составе «сине-бело-голубых» мячи забили Малком, Андрей Мостовой, Артём Дзюба, Александр Ерохин и Алексей Сутормин. Автоголом отличился защитник «Ротора» Соломон Кверквелия.
«Зенит» с 58 очками занимает первое место в турнирной таблице. 2 мая он встретится с «Локомотивом». Если клуб из Северной столицы победит, он может досрочно стать чемпионом России.