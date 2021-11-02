«Зенит» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов, забив в Турине дважды

Петербургский футбольный клуб «Зенит» на выезде уступил итальянскому «Ювентусу» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Российские футболисты забили лидеру группы Н дважды, однако этого не хватило даже для ничьей — 2:4.

Дубль у хозяев поля оформил Пауло Дибала (11-я и 58-я минуты), также забивали Федерико Кьеза (73) и Альваро Мората (82). «Зениту» помог на 26-й минуте защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, срезавший мяч в свои ворота, а на второй компенсированной минуте матча отличился Сердар Азмун.

Победа позволила «Ювентусу» досрочно выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В другом матче группы английский «Челси» выиграл в Швеции у «Мальме» со счётом 1:0. «Ювентус» с 12 очками возглавляет таблицу группы Н. «Челси» идёт вторым (9 очков), «Зенит» — третьим (3), «Мальме» — четвертым (0).

В следующем туре 23 ноября «Зенит» снова сыграет на выезде, на этот раз с «Мальме».

Ранее стало известно, что интрига по части определения чемпиона РПЛ практически мертва. После 13 встреч «Зенит» уверенно занимает первое место и не оставляет сомнений в том, что превосходит остальных соперников на две головы. Рассказываем, почему турнир можно заканчивать уже сейчас.