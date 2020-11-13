«Зенит» продолжает интересоваться футболистом МЮ Лингардом

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга рассматривает покупку полузащитника английского клуба «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда.
Российский клуб следит за 27-летним полузащитником ещё с сентября. В покупке футболиста также заинтересованы «Вест Хэм» и «Монако»,
Лингард является воспитанником «красных дьяволов». Он выступает за основную команду с 2011 года. В этом сезоне игрок провёл два матча за манкунианцев.
Как писал NEWS.ru, капитан «Барселоны» Лионель Месси может перейти в ПСЖ после окончания контракта с каталонским клубом. Знакомые с ситуацией источники заявили, что отец футболиста Хорхе Месси обсудил такую возможность с представителями французского клуба. Переговоры могут начаться в 2021 году.