«Зенит» продолжает интересоваться футболистом МЮ Лингардом

https://static.news.ru/photo/019b605c-2756-11eb-a3b4-fa163e074e61_660.jpg Джесси Лингард Фото: JON OLAV NESVOLD, via imago-images.de/Global Look Press

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга рассматривает покупку полузащитника английского клуба «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда.

Российский клуб следит за 27-летним полузащитником ещё с сентября. В покупке футболиста также заинтересованы «Вест Хэм» и «Монако», сообщает Fichajes.net.

Лингард является воспитанником «красных дьяволов». Он выступает за основную команду с 2011 года. В этом сезоне игрок провёл два матча за манкунианцев.

Как писал NEWS.ru, капитан «Барселоны» Лионель Месси может перейти в ПСЖ после окончания контракта с каталонским клубом. Знакомые с ситуацией источники заявили, что отец футболиста Хорхе Месси обсудил такую возможность с представителями французского клуба. Переговоры могут начаться в 2021 году.