Руководство и тренерский штаб петербургского футбольного клуба «Зенит» приняли решение продлить карантин на неделю.
Футболисты команды продолжат тренироваться в домашнем режиме, сообщает пресс-служба «Зенита». Таким образом, карантин в команде продлится до 29 марта.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.
Также сообщалось, что футбольный клуб «Оренбург» уйдёт в отпуск до 23 марта из-за паузы в РПЛ.
Добавьте наши новости в избранные источники