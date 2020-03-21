https://static.news.ru/photo/6fb067ac-6c4b-11ea-867f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Руководство и тренерский штаб петербургского футбольного клуба «Зенит» приняли решение продлить карантин на неделю.

Футболисты команды продолжат тренироваться в домашнем режиме, сообщает пресс-служба «Зенита». Таким образом, карантин в команде продлится до 29 марта.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.

Также сообщалось, что футбольный клуб «Оренбург» уйдёт в отпуск до 23 марта из-за паузы в РПЛ.