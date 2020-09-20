«Зенит» присматривается к футболисту «Манчестер Юнайтед»

https://static.news.ru/photo/9efcf9a4-fb42-11ea-bbd2-fa163e074e61_660.jpg Джесси Лингард Фото: Haruhiko Otsuka/AFLO/Global Look Press

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард находится в сфере интересов «Зенита». Сам 27-летний футболист готов сменить клуб, чтобы получать больше игровой практики.

Как сообщает ESPN, сейчас основной претендент на Лингарда — клуб «Тоттенхэм Хотспур». Однако петербургский клуб также выразил желание приобрести английского игрока.

Тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью ранее работал в «Манчестер Юнайтед». Лингард же является воспитанником академии МЮ. Его контракт с «красными дьяволами» действует до 30 июня 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лингарда в €17,5 млн.

Как писал NEWS.ru, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что информация о переходе хорватского полузащитника Николы Влашича в «Зенит», как и предложенная за него цена в €40 млн, это просто слухи, на которые и клуб, и футболист реагируют спокойно.

Он добавил, что полузащитник не скрывает желания играть за статусный европейский клуб, однако любые разговоры о его переходе куда-либо пока преждевременны. Бабаев подчеркнул, что если Влашичу поступит интересное предложение, задача клуба — добиться выгодной сделки, чтобы отстоять свои интересы экономически.