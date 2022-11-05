«Зенит» потерпел первое поражение в РПЛ «Ахмат» нанес «Зениту» первое поражение в сезоне РПЛ

Фото: vk.com/zenit

Санкт-петербургский «Зенит», являющийся лидером чемпионата России по футболу, потерпел первое поражение в лиге в 16-м туре, проиграв грозненскому «Ахмату». Игра закончилась со счетом 2:1.

Матч проходил на «Газпром арене» в Санкт-Петербурге. В составе «Ахмата» голами отметились Евгений Харин (1-я минута) и Мохамед Конате (8). У хозяев отличился Андрей Мостовой (65). «Зенит» с 39 баллами остался на первом месте, опережая ближайшего преследователя — московский «Спартак», который в этом туре сыграл вничью с «Сочи» 1:1, на 6 очков. «Ахмат» набрал 26 очков и поднялся на шестую строчку.

24 октября Зенит разгромил «Сочи» 7:0. Бывший полузащитник санктпетербуржцев и телекомментатор Алексей Стрепетов отметил, что команда из Сочи в настоящее время находится в глубокой яме как с психологической точки зрения, так и с функциональной.

Эксперт добавил, что болельщики «Зенита» и специалисты воочию наблюдали настрой петербургской команды, а также увидели от главного тренера питерцев Сергея Семака тот состав, к которому привыкли.