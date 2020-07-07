«Зенит» получил кубок в честь победы в чемпионате России по футболу

https://static.news.ru/photo/3f654cfe-c13f-11ea-b89e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Петербургский футбольный клуб «Зенит» получил золотые медали и кубок за победу в сезоне-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ).

Церемония награждения прошла после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» (2:1). Футболисты «Зенита» во время награждения надели специальные «золотые» футболки. Поздравляли и награждали чемпионов президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

«Зенит» получил новый трофей, который РПЛ презентовала 26 февраля 2020 года. Над ним работали студия Артемия Лебедева и художественно-производственная студия Art4You. В предыдущем сезоне петербургская команда выиграла пятое чемпионство РПЛ и получила старый кубок на вечное хранение, после чего лига представила новый трофей.

Ранее петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал шестикратным чемпионом России по футболу. Голы в чемпионском матче забили Сердар Азмун (дубль), Артём Дзюба и Алексей Сутормин. Церемония вручения кубка состоится 8 мая после матча 27-го тура чемпионата России с «Сочи», писал NEWS.ru.