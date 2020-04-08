«Зенит» подешевел на €41 млн из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/5a1f8a02-79a8-11ea-81b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трансферная стоимость питерского футбольного клуба «Зенит» упала на €41 млн — до €164 млн — из-за пандемии коронавируса.

После «Зенита» наиболее подешевел «Краснодар», потеряв в цене €26,5 млн (до €117 млн). Трансферная стоимость «Локомотива» обрушилась на €25,25 млн (до €104 млн), передаёт портал Transfermarkt.

Уточняется, что из-за сложного экономического положения на трансферном рынке стоимость игроков, которые родились до 1998 года, опустилась на 20%, а после — на 10%.



Ранее NEWS.ru писал, что Международная федерация футбола (ФИФА) решила бессрочно продлить сезон 2019–2020 годов, чтобы местные футбольные организации могли возобновить прерванные соревнования после отмены карантина. ФИФА сдвинет сроки летнего трансферного окна и разрешит продлить контракты игроков, рассчитанные до конца июня 2020 года. Футбольные федерации получат право самостоятельно определять, когда возобновлять матчи.