https://static.news.ru/photo/c6c92d60-639c-11ea-a891-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольные клубы «Зенит» и «Шальке-04» приняли решение перенести запланированный товарищеский матч в связи с распространением инфекции коронавируса.

Встреча должна была состояться 29 марта на обновлённой арене «Паркштадиум», где «Шальке» проводил свои домашние матчи с 1973 по 2001 год.

В настоящее время клубы обсуждают новую дату для проведения матча. Все приобретённые ранее билеты на игру остаются действительными, — сообщается на официальном сайте петербургского коллектива.

Другой товарищеский футбольный матч между сборными Молдавии и России в Кишинёве пройдёт без зрителей из-за коронавируса, ранее писал NEWS.ru.