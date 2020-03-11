Футбольные клубы «Зенит» и «Шальке-04» приняли решение перенести запланированный товарищеский матч в связи с распространением инфекции коронавируса.
Встреча должна была состояться 29 марта на обновлённой арене «Паркштадиум», где «Шальке» проводил свои домашние матчи с 1973 по 2001 год.
В настоящее время клубы обсуждают новую дату для проведения матча. Все приобретённые ранее билеты на игру остаются действительными, —
сообщаетсяна официальном сайте петербургского коллектива.
Другой товарищеский футбольный матч между сборными Молдавии и России в Кишинёве пройдёт без зрителей из-за коронавируса, ранее писал NEWS.ru.
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