«Зенит» обыграл «Спартак» в полуфинале Кубка России

https://static.news.ru/photo/08c998f6-c9e8-11ea-88fa-fa163e074e61_660.jpg Матч «Зенит» - «Спартак» Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Петербургский «Зенит» с минимальным счётом обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России.

Встреча 1/2 финала в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 24-й минуте счёт открыл Артём Дзюба, реализовавший пенальти, назначенный за снос в штрафной Сердара Азмуна. В добавленное к первому тайму время счёт ударом головой сравнял нападающий москвичей Александр Соболев, но практически сразу после этого хозяева вновь вышли вперёд — передачу Малкома замкнул Далер Кузяев. Во второй половине встречи счёт не изменился.

В другом полуфинале «Химки» обыграли «Урал» со счётом 3:1. Финал состоится 25 июля в Екатеринбурге. Как писал NEWS.ru, после матча с подмосковной командой главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов заявил, что подаёт в отставку.