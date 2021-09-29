«Зенит» обыграл «Мальмё» в Лиге чемпионов с крупным счётом

Российский клуб «Зенит» обыграл шведскую команду «Мальмё» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 4:0. Матч проходил в Санкт-Петербурге.

Счёт во встрече был открыт на девятой минуте. Клаудиньо после флангового прострела из штрафной площади пробил в дальний нижний угол. Второй гол был забит на 49-ой минуте. Автором гола на этот раз стал Далер Кузяев. После навеса в штрафную в исполнении Ярослава Ракицкого мяч в ворота переправил полузащитник сборной России.

Третий гол на свой счёт записал Алексей Сутормин. На 80-ой минуте футболист пробил в нижний дальний угол — 3:0. И под занавес встречи, на 94-ой минуте, был забит последний гол. Отличился Вендел.

После второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» имеет в активе три очка.

Следующий матч состоится 20 октября. Подопечные Сергея Семака дома примут «Ювентус».

Ранее сообщалось, что бывший тренер российской футбольной команды «Зенит» Борис Раппопорт объяснил, что «Реал», уступивший приднестровскому «Шерифу» со счётом 1:2, мог недооценить своего противника. Также он отметил, что молдаване заслужили победу, так как боролись до конца.