«Зенит» обыграл «Локомотив» и выиграл Суперкубок по футболу

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«Зенит» завоевал Суперкубок России по футболу, обыграв московский «Локомотив» на стадионе «ВЭБ Арена». Встреча завершилась со счётом 2:1.

Счёт во встрече на 14-й минуте открыл нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Он забил мяч в сетку головой после передачи Дугласа Сантоса.

Во втором тайме на 62-й минуте травму получил 32-летний нападающий «Локомотива» Эдер. Его заменил Фёдор Смолов. Подопечные Сергея Семака вновь отличились на 69-й минуте: Оздоев после передачи Дриусси забил гол в ворота «железнодорожников».

«Локомотив» смог ответить на 72-й минуте. Ворота Михаила Кержакова распечатал Ведран Чорлука после передачи Антона Миранчука.

NEWS.ru писал, что призовой фонд Суперкубка России по футболу составил 20 млн рублей. Это на 10 млн меньше, чем в прошлом году.

Ранее клубы РПЛ проголосовали за исключение практики дополнительных трансферных выплат. Также они выступили за ограничение участия арендованного игрока в матче против клуба, которому он принадлежит.