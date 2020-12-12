«Зенит» обыграл «Динамо» благодаря дублю Дзюбы

https://static.news.ru/photo/6725be30-3cab-11eb-9931-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-zenit.ru

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» у себя дома обыграл «Динамо» со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака.

Артём Дзюба отличился на 14-й минуте матча, забив первый гол. После «Зенит» получил право на пенальти. И снова Дзюба точно пробил с 11 метров.

Пенальти назначили во втором тайме и в ворота «сине-бело-голубых» — Николай Комличенко отыграл один мяч. Итоговый счёт в матче установил Сердар Азмун, отправивший мяч в ворота Антона Шунина головой.

«Зенит» после 18 матчей занимает первое место в турнирной таблице. В активе команды из Санкт-Петербурга 38 очков. «Динамо» с 30 очками делит четвертое место с «Сочи».

В следующем туре «Зениту» предстоит сыграть со «Спартаком», а «Динамо» сразится с «Сочи».

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