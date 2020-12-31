«Зенит» обратился к фанатам в преддверии Нового года

https://static.news.ru/photo/b17e2e26-4b7a-11eb-b68f-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-zenit.ru

Футбольный клуб «Зенит» опубликовал официальное обращение к болельщикам, в котором подвёл итоги уходящего 2020 года.

Дорогие болельщики! 2020-й подарил нам множество разнообразных эмоций. Мы научились ценить домашний уют, бережно относиться к собственному здоровью и здоровью родных, — говорится в обращении клуба.

Также в клубе отметили, что летом 2020 года «Зенит» впервые в истории выиграл три российских титула за один календарный год. В целом «Зенит» приблизился на один шаг к второй звезде на эмблеме.

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник футбольного клуба «Зенит» Магомед Оздоев подвёл итоги уходящего 2020 года.

По его словам, в этом году у команды было очень много хороших матчей. Самым же лучшим футболист считает домашний матч со «Спартаком». В то же время лучшим голом «Зенита» в 2020 году Оздоев считает свой в матче за Суперкубок.