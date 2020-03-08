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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал, что помешало его команде победить в матче с «Краснодаром».

Сегодня нам не хватило свежести и нормального судейства, — цитирует Федуна ТАСС. Ранее NEWS.ru писал о том, что «Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 1:0 в гостевом матче 21-го тура Российской...