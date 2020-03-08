Санкт-Петербургский футбольный клуб «Зенит» на домашнем стадионе сыграл вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счётом 0:0.
«Зенит» остаётся лидером, занимая первую строчку в турнирной таблице чемпионата России и имея 47 очков в активе. «Уфа» занимает восьмое место, набрав 26 очков.
Ранее NEWS.ru писал о том, что «Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 1:0 в гостевом матче 21-го тура РПЛ. Единственный гол в матче забил нападающий краснодарской команды Ари, точно пробив пенальти на 71-й минуте матча.
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