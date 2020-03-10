https://static.news.ru/photo/e288eb24-62e0-11ea-9468-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: ФК «Зенит»/vk.com

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин рассказал о том, что у него была возможность перейти во французский чемпионат, но руководство петербургского «Зенита» не согласилось на этот трансфер.

Единственный клуб, который был от меня, — как раз «Марсель». Они связались с «Зенитом». Сказали, что «Зенит» не заинтересован меня отдавать, — сказал Кокорин в передаче «КраСава» на YouTube.

Как писал NEWS.ru, «Сочи» официально объявил о переходе Кокорина 17 февраля. В тот же день футболист отметился дублем в товарищеском матче против московского «Динамо».

По словам футболиста, после освобождения по УДО он решил не привлекать внимания журналистов и тренироваться. Кокорин отметил, что сейчас хочет не столько забивать, сколько сохранить здоровье и помочь новой команде, куда перешёл в аренду из «Зенита».