«Зенит» начал переговоры о допуске зрителей на стадион

https://static.news.ru/photo/c4f2152a-2b28-11eb-820c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) начал переговоры с городскими властями по согласованию мер безопасности при проведении домашних матчей.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее подписал постановление о запрете доступа зрителей на спортивные мероприятия с 23 ноября. Для профессиональных клубов может быть сделано исключение.

Представитель «Зенита» рассказал порталу Championat.com, что для команды главное — это здоровье горожан.

Уверены, решение относительно организации матчей на «Газпром Арене» будет отвечать всем требованиям безопасности, а также интересам зрителей, — отметил сотрудник клуба.

В Российский премьер-лиге (РПЛ) командам разрешено заполнять домашние стадионы не более чем на 50% от общей вместимости. Власти регионов могут вносить свои коррективы в рамках этой нормы.

Как передавал NEWS.ru, на матче Лиги чемпионов в Риме, где «Лацио» примет «Зенит», зрителей не будет. Местные власти сочли эпидемиологическую обстановку в Италии слишком напряжённой для допуска болельщиков. Встреча состоится 24 ноября.