«Зенит» купил 26-летнего нападающего «Крыльев Советов» Сергеева

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев перешёл в санкт-петербургский «Зенит». Об этом
Контракт с 26-летним форвардом подписан до конца сезона-2024/25. По
Сергеев — лучший бомбардир «Крыльев Советов». В активе нападающего шесть голов и четыре результативные передачи в 18 матчах Российской премьер-лиги в текущем сезоне. В прошлом году он стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги, забив 40 мячей в 39 играх.
25 декабря стало известно, в какой клуб может перейти Артём Дзюба, являющийся лучшим бомбардиром «Зенита».