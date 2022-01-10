«Зенит» купил 26-летнего нападающего «Крыльев Советов» Сергеева

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Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев перешёл в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает официальный сайт чемпионов России.

Контракт с 26-летним форвардом подписан до конца сезона-2024/25. По информации ТАСС, «Зенит» заплатил за игрока менее 2,14 миллионов евро.

Сергеев — лучший бомбардир «Крыльев Советов». В активе нападающего шесть голов и четыре результативные передачи в 18 матчах Российской премьер-лиги в текущем сезоне. В прошлом году он стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги, забив 40 мячей в 39 играх.

25 декабря стало известно, в какой клуб может перейти Артём Дзюба, являющийся лучшим бомбардиром «Зенита».