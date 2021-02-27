«Зенит» и «Ростов» сыграли вничью в 20-м туре РПЛ

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Петербургский «Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в одном из центральных матчей 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Итоговый счёт встречи — 2:2.

Счёт открыли гости, на 44-й минуте отличился Али Соу. На 73-й минуте защитник «Ростова» Николай Поярков отправил мяч в свои ворота. Через четыре минуты «Зенит» вышел вперёд — забил Далер Кузяев. На 89-й минуте Соу оформил дубль и установил итоговый счёт.

«Ростов» играл в меньшинстве с 56-й минуты после удаления защитника Максима Осипенко.

«Зенит» после этого матча остаётся на вершине таблицы РПЛ, у команды 42 очка. Занимающий вторую строчку ЦСКА 27 февраля сыграет с «Локомотивом», встреча начнётся в 19:00 мск. У «армейцев» пока 37 очков. «Ростов» идёт пятым, набрав 33 очка.

В первом после зимнего перерыва матче РПЛ 26 февраля волгоградский «Ротор» обыграл «Тамбов» (3:1).

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Ростов» досрочно расторг контракт с капитаном команды, игроком сборной Финляндии Романом Ерёменко.