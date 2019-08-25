https://static.news.ru/photo/9a882594-c7cf-11e9-93c5-fa163e074e61_660.jpg Клеман Гренье Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Футбольный клуб «Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника французского «Ренна» Клемана Гренье.

Представитель петербургской команды посетил третий тур чемпионата Франции, в котором «Ренн» обыграл «Страсбур» со счётом 2:0. Один из голов принадлежит 28-летнему хавбеку, сообщает Foot Mercato.

Французский полузащитник выступает в «Ренне» с 2018 года. В сезоне-2018/19 он сыграл 48 матчей во всех турнирах. В его активе 12 очков (четыре гола и восемь результативных передач).

После семи туров Российской премьер-лиги в активе петербургского клуба 14 очков, как у «Краснодара», «Спартака», «Ростова» и «Локомотива». Следующий матч «сине-бело-голубые» сыграют на стадионе «Открытие Арена» против «красно-белых» 1 сентября в 19:00 по московскому времени.

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