«Зенит» допустил болельщиков на трибуны, забыв про запрет

https://static.news.ru/photo/dc9bf6f0-3fc8-11eb-ba2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Зенит»/vk.com

В Санкт-Петербурге проходит матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком».

15 декабря пресс-служба питерского клуба информировала, что посетить игру смогут только те зрители, которые займут специальные изолированные ложи. Такое решение было принято на фоне сложной эпидемиологической ситуации.

Тем не менее в настоящее время на одной из центральных трибун Газпром Арены присутствуют зрители на открытых местах. По информации портала bobsoccer.ru, болельщики продолжают активно заполнять трибуну.

Подопечные Сергея Семака находятся на первом месте турнирной таблицы. В активе команды 38 очков. «Красно-белые» расположились на второй позиции с отставанием на три балла.

Все матчи проходят без зрителей из-за пандемии коронавируса. Власти приняли такое решение, чтобы сократить распространение COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники московского футбольного клуба «Спартак» применят видеорегистраторы на матче 19-го тура Российской премьер-лиги против петербургского «Зенита».

Такое решение принято на фоне инцидента в матче с «Сочи».