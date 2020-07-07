«Зенит» добился волевой победы над «Сочи» в матче РПЛ

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл «Сочи» со счётом 2:1 в домашнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Счёт на 5-й минуте матча открыл нападающий «Сочи» Антон Заболотный. После этого гости упустили победу, пропустив дважды. В составе «Зенита» отличились бразильский нападающий Малком (33-я минута) и иранский форвард Сердар Азмун (76).
«Зенит» является лидером турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 65 очков. «Сочи» на данный момент занимает 11-е место, набрав 30 очков.
Ранее петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал шестикратным чемпионом России по футболу. Голы в чемпионском матче забили Сердар Азмун (дубль), Артём Дзюба и Алексей Сутормин. Церемония вручения кубка состоится 8 мая после матча 27-го тура чемпионата России с «Сочи», писал NEWS.ru.
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