«Зенит» добился волевой победы над «Сочи» в матче РПЛ

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Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов ответил на вопрос по поводу его назначения на аналогичную должность в московском «Спартаке».

У меня через три часа игра с «Ростовом», поэтому я комментировать ничего не буду, сейчас не время. Я сконцентрирован на этой игре, это будет неправильно и не по-футбольному, — сказал...